Polícia Civil prende suspeito de furto qualificado em Frederico Westphalen

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo suspeito da prática de furto qualificado ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira (05), em estabelecimento comercial do município.

Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe policial iniciou diligências imediatas e contínuas, com análise de informações e levantamento de elementos que possibilitaram a identificação do suspeito. No decorrer das apurações, os policiais civis localizaram o indivíduo hospedado em um hotel da cidade, onde foi abordado no momento em que deixava o local.

Durante a abordagem, foram encontrados objetos com etiquetas do estabelecimento comercial vítima do furto. Questionado, o suspeito admitiu a autoria do crime e informou que parte dos bens subtraídos encontrava-se no quarto em que estava hospedado. No interior do quarto, foram apreendidos diversos objetos reconhecidos como provenientes do furto.

Diante das circunstâncias e da materialidade constatada, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a Autoridade Policial deliberou pela lavratura da prisão em flagrante, nos termos da legislação vigente. Os bens apreendidos foram devidamente relacionados e encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.

“O trabalho investigativo ágil e a pronta resposta da equipe foram fundamentais para a rápida elucidação do fato e a recuperação dos objetos subtraídos, garantindo a aplicação da lei e a segurança da comunidade”, destacou o Delegado Jacson Oiliam Boni.

A Polícia Civil prossegue com os atos de polícia judiciária.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp