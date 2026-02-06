Loja de informática é arrombada e tem R$ 90 mil em produtos levados em Itapiranga

Uma loja de informática localizada na rua do Comércio, no centro de Itapiranga, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (6), por volta das 3h45. Câmeras de segurança registraram dois homens encapuzados se aproximando da vitrine e quebrando o vidro com uma pedra.

Foram levados celulares, relógios e um drone que estavam no móvel de exposição. De acordo com o proprietário, aproximadamente 30 celulares, 20 relógios e o equipamento eletrônico foram subtraídos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 90 mil.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O estabelecimento conta com sistema de vídeo monitoramento, e as buscas pelos suspeitos já estão em andamento. As imagens indicam que os criminosos fugiram em direção à balsa da cidade.