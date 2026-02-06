Polícia Civil prende mulher suspeita de integrar esquema de chantagem com imagens íntimas

A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira (6), em Porto Alegre, a prisão preventiva de uma mulher suspeita de envolvimento em um esquema de chantagem e extorsão por meio do uso de imagens íntimas de vítimas. A identidade da investigada não foi divulgada pelas autoridades.

A mulher, de 23 anos, exercia a atividade de garota de programa e é apontada como integrante de um grupo criminoso que utilizava esse tipo de material para coagir vítimas e exigir pagamentos. A prisão faz parte do desdobramento da operação Consensuale, que investiga a atuação do trio.

Na primeira fase da operação, deflagrada no dia 27 de janeiro, dois homens já haviam sido presos. Conforme a apuração policial, a jovem teria sido responsável por facilitar o acesso às imagens íntimas utilizadas no esquema, além de atuar de forma articulada com os demais investigados.

As investigações indicam que o grupo agia de maneira coordenada, exercendo pressão psicológica sobre as vítimas com o objetivo de obter os valores exigidos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes da atuação criminosa e identificar possíveis novas vítimas.