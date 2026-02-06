Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
Polícia Civil prende mulher suspeita de integrar esquema de chantagem com imagens íntimas

Prisão em Porto Alegre faz parte da continuidade da operação Consensuale, que apura crimes de extorsão

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Polícia Civil
06/02/2026 às 10h24
(Foto: Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira (6), em Porto Alegre, a prisão preventiva de uma mulher suspeita de envolvimento em um esquema de chantagem e extorsão por meio do uso de imagens íntimas de vítimas. A identidade da investigada não foi divulgada pelas autoridades.

A mulher, de 23 anos, exercia a atividade de garota de programa e é apontada como integrante de um grupo criminoso que utilizava esse tipo de material para coagir vítimas e exigir pagamentos. A prisão faz parte do desdobramento da operação Consensuale, que investiga a atuação do trio.

Na primeira fase da operação, deflagrada no dia 27 de janeiro, dois homens já haviam sido presos. Conforme a apuração policial, a jovem teria sido responsável por facilitar o acesso às imagens íntimas utilizadas no esquema, além de atuar de forma articulada com os demais investigados.

As investigações indicam que o grupo agia de maneira coordenada, exercendo pressão psicológica sobre as vítimas com o objetivo de obter os valores exigidos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes da atuação criminosa e identificar possíveis novas vítimas.

 
