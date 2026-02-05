Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MP denuncia 7 empresários e ex-auditores fiscais por corrupção em SP

Segundo a denúncia, crimes ocorreram entre os anos de 2021 e 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 21h03
MP denuncia 7 empresários e ex-auditores fiscais por corrupção em SP
© MPSP/Divulgação

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou nesta quinta-feira (5) à Justiça sete pessoas ligadas a um esquema de corrupção envolvendo empresários e ex-auditores fiscais tributários que trabalhavam na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo . Entre os denunciados, informou o MP, estão auditores-fiscais, além de um diretor contábil e o proprietário e fundador da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira.

Os denunciados foram investigados na Operação Ícaro, deflagrada em agosto do ano passado . Na ação, foram presos Sidney Oliveira e o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes. Eles foram soltos dias depois.

Segundo os promotores João Ricupero, Roberto Bodini, Murilo Perez e Igor Bedone, que assinam a denúncia, os crimes de corrupção ativa e passiva ocorreram entre os anos de 2021 e 2025 . De acordo com eles, o dono da Ultrafarma tinha conhecimento dos atos de corrupção, “que causaram prejuízo expressivo aos cofres públicos”.

À época, os auditores-fiscais que trabalhavam na Secretaria da Fazenda – e que agora foram denunciados – teriam solicitado vantagens para beneficiar a Ultrafarma em procedimentos de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em contrapartida, os representantes da empresa teriam oferecido pagamentos ilícitos aos auditores para que eles facilitassem e acelerassem a liberação desses créditos tributários, além de inflarem os valores ressarcidos.

De acordo com os promotores, esse esquema pode ter gerado mais de R$ 327 milhões em ressarcimento indevido para a empresa.

Após a deflagração da operação, a secretaria informou ter revogado as alterações que haviam sido realizadas em 2022 em uma portaria que disciplinava os procedimentos de complemento e ressarcimento do ICMS retido por Substituição Tributária (ICMS-ST) e de um decreto que previa o procedimento de apropriação acelerada.

Até este momento, não houve manifestação da Ultrafarma. O advogado de Sidney Oliveira não foi localizado pela reportagem da Agência Brasil para comentar sobre o caso.

A secretaria, por sua vez, informou que as irregularidades "dizem respeito a procedimentos iniciados em gestões anteriores e que, desde 2023, a atual administração vem adotando medidas para fortalecer o controle e a transparência dos processos de ressarcimento de ICMS". Segundo a secretaria, uma ampla operação de fiscalização foi deflagrada "para revisar mais de 3,4 mil lançamentos de créditos".

"A Corregedoria da Fiscalização Tributária instaurou 33 procedimentos administrativos, que resultaram em afastamentos e demissão, sempre que identificadas irregularidades. Atualmente, um grupo de trabalho específico revisa todos os pedidos relacionados às investigações em curso, em articulação com os órgãos de controle, para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e coibir práticas ilegais", informa a secretaria, em nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 2 horas

STF marca para 25 de fevereiro julgamento sobre penduricalhos

Flávio Dino mandou suspender pagamentos ilegais nos Três Poderes

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção

Em outubro, operação contra o tráfico de drogas deixou 122 mortos
Justiça Há 3 horas

PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejotização do trabalho

Para Gonet, competência para analisar contratos é da Justiça comum
Justiça Há 3 horas

STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão

Crimes teriam ocorrido entre 1999 e 2016

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Fachin cancela reunião para discutir Código de Ética do STF

Encontro estava previsto para a próxima quinta-feira (12)

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
24° Sensação
1.85 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Geral Há 45 minutos

Advogada argentina tem prisão decretada, no Rio, por injúria racial
Geral Há 58 minutos

Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicam entre 2024 e 2025
Justiça Há 58 minutos

MP denuncia 7 empresários e ex-auditores fiscais por corrupção em SP
Geral Há 58 minutos

União cede terreno para Teresópolis regularizar 10 mil famílias
Ato Cidadão Há 1 hora

Agricultor faz roçada em trevo de Campo Novo por conta própria para evitar acidentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,01%
Euro
R$ 6,21 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,746,58 -1,74%
Ibovespa
182,127,25 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias