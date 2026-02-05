Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
BM prende homem e apreende adolescente por tentativa de homicídio em Panambi

Vítima foi baleada na perna após desentendimento envolvendo nota falsa; arma, drogas e motocicleta foram apreendidas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP / 39º BPM - Brigada Militar do Rio Grande do Sul (BMRS) / Rádio Sulbrasileira
05/02/2026 às 13h55
(Foto: Divulgação / 39º BPM - BMRS)

A Brigada Militar, por meio do 39º Batalhão de Polícia Militar (39º BPM), prendeu um homem de 43 anos e apreendeu um adolescente de 15 anos por tentativa de homicídio, em Panambi, no Noroeste do Estado.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h30 de quarta-feira (04), quando a BM foi acionada com a informação de que um homem havia sido baleado no Loteamento Alves Klasener 1. Durante o deslocamento, a guarnição encontrou um Fiat Uno na Rua Pavão. Os ocupantes relataram que estavam levando a vítima ao Pronto Atendimento do Hospital. O homem havia sido atingido por dois disparos de revólver em uma das pernas.

Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais iniciaram buscas e localizaram os suspeitos no Loteamento Alves Klasener 2. O homem, acompanhado do adolescente, assumiu a autoria e indicou onde havia escondido a arma. O revólver — calibre .38 Spl, com numeração raspada — foi encontrado em uma área de vegetação, com seis cartuchos intactos. Ele também apontou o local onde estava a motocicleta utilizada na ação.

Na ocorrência, além da arma e das munições, foram apreendidos uma porção de cocaína e uma cédula falsa de R$ 200,00. Segundo a versão do suspeito, ele é proprietário de um estabelecimento comercial onde a vítima teria ido exigir a devolução da nota falsa. Após um desentendimento, ocorreram os disparos.

O homem foi preso em flagrante e o adolescente apreendido, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia de Panambi, onde a Polícia Civil assumiu o caso e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do fato. Conforme informações preliminares, a vítima não corre risco de vida.

 

 

