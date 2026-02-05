Polícia Civil investiga morte de pelo menos 10 cães e gatos em Selbach; suspeita é de envenenamento

A comunidade de Selbach, no Norte gaúcho, está em alerta após a morte confirmada de pelo menos 10 animais — sete cães e três gatos — com sinais nítidos de envenenamento. O caso ganhou contornos dramáticos na segunda-feira, 2, quando o grupo de proteção animal Cão Viver registrou um boletim de ocorrência detalhando episódios de crueldade que vitimaram tanto animais de rua quanto pets que estavam dentro de propriedades privadas, alguns inclusive amarrados.

As suspeitas começaram no último sábado, 31 de janeiro, e se intensificaram no domingo (1º), quando diversos moradores notaram o desaparecimento de seus animais. Durante as buscas, os voluntários encontraram cenas chocantes: animais mortos com sinais de sofrimento (tremores e convulsões), e em um dos casos, um cão foi localizado enterrado dentro de um saco plástico.

A Polícia Civil já instaurou um inquérito para identificar os responsáveis. Como não houve flagrante, os agentes estão buscando imagens de câmeras de monitoramento e ouvindo testemunhas para traçar o perfil do suspeito ou suspeitos.

Outros casos semelhantes no Estado

Uma sequência de crimes de maus-tratos contra animais mobilizou a Vigilância Sanitária e as forças policiais de Vera Cruz nesta terça-feira, 3 de fevereiro. Em apenas um dia, seis cães foram encontrados mortos em circunstâncias brutais. Os episódios, que se somam a outros casos recentes em cidades vizinhas, geraram indignação na região e deram início a inquéritos comandados pela Polícia Civil com apoio da Brigada Militar.

O primeiro caso ocorreu na localidade de Linha Cipriano, na zona rural. Técnicos da Vigilância Sanitária, acionados por uma denúncia anônima, localizaram um cão morto por enforcamento. O cenário indica uma morte lenta e intencional, configurando crime de crueldade. Pouco depois, uma descoberta ainda mais alarmante foi feita na RS-412, sobre a ponte que divide Vera Cruz e Santa Cruz do Sul: cinco cães foram encontrados mortos na vegetação. A suspeita é que os animais tenham sido arremessados da estrutura.

A onda de violência contra animais parece não se restringir a Vera Cruz. Outros municípios da região registraram ocorrências graves nos últimos dias. Em Santa Clara do Sul, um cachorro foi resgatado pela Brigada Militar na segunda-feira. Inicialmente reportado como atropelamento, o exame veterinário constatou que o animal foi, na verdade, alvo de disparos de chumbinho. Ele sobreviveu e segue internado sob cuidados médicos.

Já em Sobradinho, a polícia investiga a morte de um cão que apresentava um corte profundo no pescoço, levantando suspeitas de uso de arma branca.

Maus-tratos e envenenamento de animais são crimes previstos em lei. Conforme a legislação federal, a pena é de dois a cinco anos de reclusão no caso de crueldade contra cãs e gatos. Para as demais espécies, a detenção vai de três meses a um ano.

