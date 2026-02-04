Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Tenente Portela

Ação do 7º BPM integra o Plano Tático Operacional e resultou na apreensão de cocaína, crack e materiais utilizados na comercialização de entorpecentes.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações BM
04/02/2026 às 22h02 Atualizada em 04/02/2026 às 22h07
Foto: Comunicação Social 7°BPM

Uma operação da Brigada Militar mobilizou o setor policial na tarde desta quarta-feira (04/02), em Tenente Portela. 

A ação, conduzida por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), resultou na prisão em flagrante de dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.

A investida ocorreu dentro das diretrizes do Plano Tático Operacional, estratégia que visa intensificar o policiamento em áreas estratégicas. 

Durante a incursão, os agentes identificaram a atividade suspeita. Ao perceber a presença da guarnição, um dos indivíduos tentou empreender fuga a pé, mas foi rapidamente contido pelos militares, que garantiram o cerco e a captura de ambos os envolvidos.

Com os suspeitos, a Brigada Militar localizou um kit típico do tráfico doméstico, evidenciando a comercialização no local:

15 porções de cocaína, prontas para a venda;

4 porções de crack;

01 smartphone (possível ferramenta de logística do crime);

01 balança de precisão, utilizada para a pesagem exata dos entorpecentes.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para o registro do flagrante. 

De acordo com o 7º BPM, ações como esta reforçam o compromisso da Brigada Militar em asfixiar o tráfico de drogas na região e garantir a segurança da comunidade portelense.

