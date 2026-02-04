Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF marca julgamento que vai definir alcance da Lei de Anistia

Caso será julgado em plenário virtual da Corte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/02/2026 às 19h52
STF marca julgamento que vai definir alcance da Lei de Anistia
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o dia 13 de fevereiro o início do julgamento que vai decidir se a Lei de Anistia pode ser aplicada em casos de ocultação de cadáver ocorridos durante a ditadura militar. O caso será julgado pelo plenário virtual da Corte.

A Corte vai decidir o alcance da lei, que anistiou os crimes cometidos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.

Conforme entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), o desaparecimento forçado deve ser tratado como crime permanente, ou seja, não prescreve.

Com base nesse entendimento, o STF vai decidir se Lei de Anistia, que extinguiu a punibilidade de crimes ocorridos antes de sua vigência, pode ser aplicada para evitar a punição de agentes do Estado que foram responsáveis por desaparecimentos forçados no período de exceção.

O processo que motiva a discussão trata da denúncia apresentada em 2015 pelo Ministério Público Federal (MPF) contra os militares do Exército Lício Augusto Ribeiro Maciel e Sebastião Curió Rodrigues de Moura (falecido) pelas acusações de ocultação de cadáver e homicídio cometidos na Guerrilha do Araguaia.

Os ministros do STF vão julgar um recurso para derrubar a decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia do MPF contra os militares. A decisão aplicou a decisão do STF, tomada em 2010, que validou a aplicação da Lei de Anistia de forma ampla.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 horas

Bolsonaro fez descaso com preceitos éticos dos militares, diz MPM

Órgão diz que ex-presidente feriu princípios como fidelidade à Pátria
Justiça Há 3 horas

Moraes diz que juiz pode receber por palestra e ter ações de empresas

Ele classificou de “má-fé” crítica sobre atuação de ministros da Corte

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

Saiba os próximos passos do pedido de perda de patente de Bolsonaro

STM também julgará ações contra três generais e um almirante
Justiça Há 12 horas

Caso Orelha: polícia pede internação de adolescente envolvido no crime

Caso do cachorro Caramelo também foi atualizado
Justiça Há 24 horas

Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial

Decisão foi proferida nesta segunda-feira

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
28° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 16 minutos

Mesmo com medida protetiva, mulher é vítima de feminicídio no Rio
Geral Há 16 minutos

SP: incêndio atinge comunidade em Santos
Política Há 1 hora

Não há mais razão para manter escala 6x1 e jornada de 44h, diz senador
Educação Há 1 hora

Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
Economia Há 1 hora

Rotas de integração no continente podem reduzir custos comerciais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,20 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 404,939,23 -0,45%
Ibovespa
181,708,23 pts -2.14%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias