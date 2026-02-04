Grêmio busca sua primeira vitória no Brasileirão contra o Botafogo nesta quarta

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tentará reverter o cenário após três tropeços consecutivos, sendo dois pelo Estadual e um na abertura do Brasileirão, na derrota para o Fluminense, no Maracanã. O Grêmio é o 13º colocado, sem pontos.

O técnico Luís Castro deve promover mudanças no time. João Pedro desponta para seguir escalado no lugar de Marcos Rocha na lateral direita. Gustavo Martins, porém, pode ser deslocado para a posição. Este movimento faria com que Noriega descesse do meio-campo para a zaga. A partir disso, Dodi e Tiaguinho seriam alternativas para o lado de Arthur.

Mais à frente, Edenilson, Willian, Cristaldo e Monsalve disputam uma vaga na armação da equipe. A tendência é de que um dos dois primeiros citados seja escolhido.

No ataque, Tetê e Amuzu são os favoritos para compor o ataque junto de Carlos Vinicius. Pavon tem agradado Luís Castro, mas tende a ficar no banco de reservas na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O lateral-direito Vitor Ramon, que subiu recentemente ao grupo principal, pode ficar à disposição.

O zagueiro Walter Kannemann está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda e pode jogar pelo Grêmio contra o Botafogo. O argentino tende a ficar como alternativa para o segundo tempo.















