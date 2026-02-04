Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
Polícia Civil prende jovem e apreende drogas e armas em Frederico Westphalen

Operação Centro de Gravidade resultou na apreensão de entorpecentes avaliados em mais de R$ 70 mil e desarticulou ponto estratégico de facção criminosa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província Com informações Polícia Civil
04/02/2026 às 10h22
(Foto: Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, deflagrou na manhã desta terça-feira, 3 de fevereiro, a Operação Centro de Gravidade. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem de 21 anos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, arma de fogo, munições e materiais utilizados no tráfico de entorpecentes.

A operação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Núcleo VII, autorizado pelo Poder Judiciário a partir de representação da autoridade policial. No local, os policiais encontraram cinco tijolos de maconha, que totalizaram aproximadamente 3,2 quilos, além de outras porções da mesma substância e cerca de 600 gramas de cocaína. Também foram apreendidas balanças de precisão, aparelhos celulares, um revólver calibre .38, munições de diversos calibres e um rifle de pressão. A droga apreendida foi avaliada em mais de R$ 70 mil.

Segundo a Polícia Civil, a residência, onde o jovem morava com a família, era utilizada como um ponto estratégico para o armazenamento de drogas e armas, integrando a estrutura logística de uma facção criminosa com atuação no tráfico de entorpecentes na região. Os materiais ilícitos seriam posteriormente distribuídos para pontos de venda voltados à comercialização direta a usuários.

A ação é um desdobramento de uma investigação que apura a atuação de uma organização criminosa com base no bairro Distrito Industrial, liderada por um indivíduo que atualmente se encontra recolhido ao sistema prisional. Conforme apurado, o jovem preso nesta terça-feira era o responsável pela guarda dos entorpecentes, armazenando os materiais a mando da facção para posterior redistribuição.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, Jacson Oiliam Boni, a operação foi deflagrada a partir de elementos que indicavam que o imóvel alvo era um ponto sensível e estratégico dentro da estrutura da organização criminosa. “O trabalho investigativo revelou fortes indícios de que o local vinha sendo utilizado como depósito de materiais vinculados ao tráfico de drogas, com ligação direta à organização criminosa atuante no município. A pronta resposta da equipe representa mais um passo importante no combate ao crime organizado na região”, afirmou.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e, após os procedimentos legais, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

 
