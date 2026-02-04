Polícia apreende 15 mil maços de cigarros contrabandeados em Tiradentes do Sul

Na noite de terça-feira (3), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado, prestaram apoio à equipe da Polícia Civil na apreensão de cigarros de origem estrangeira em Tiradentes do Sul.

Durante a ação, foram localizados aproximadamente 15 mil maços de cigarros contrabandeados. Nenhum suspeito foi encontrado no local no momento da apreensão.

A mercadoria foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

