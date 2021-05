Pacheco pede vigilância de autoridades e cidadãos para evitar novo pico da covid

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta terça-feira (25) o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para fazerem um balanço das ações de combate à covid-19. Pacheco ressaltou que boas iniciativas vêm sendo tomadas, mas afirmou que as autoridades devem manter a vigilância, especialmente para se evitar um novo pico da doença.

Pacheco voltou a defender a ampliação da vacinação contra a covid-19 e a aprovação do imunizante indiano Covaxin pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o parlamentar, 20 milhões de doses já estão prontas e aguardam a certificação para serem transferidas para o Brasil.

O presidente também defendeu o aumento do número de equipamentos de testagem do coronavírus, que detecta a doença e, segundo afirmou, permite isolar e tratar o paciente. Ele reforçou ainda que a participação da iniciativa privada é fundamental no combate à pandemia.

— Estamos no meio de uma guerra e perdendo algumas batalhas. É fundamental todas as pessoas manterem os cuidados, inclusive, não promovendo e não participando de aglomerações. Usando máscara, fazendo higienização das mãos, mantendo o distanciamento social. Independentemente da posição que tenhamos, todos os brasileiros precisam estar unidos em torno de um propósito. Essa foi uma discussão que tive com o ministro, muito produtiva, e é esse trabalho, de comunhão, de convergência de ideias que se rendam à ciência, à lógica e à razoabilidade, que fará com que sejamos vencedores ao final dessa guerra — declarou.