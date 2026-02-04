Campo Novo: Identificado motorista envolvido no acidente de trânsito que vitimou André Sartor na noite de domingo (01)

Na tarde de hoje foi interrogado o motorista do veículo VW/Gol envolvido no acidente de trânsito que ceifou a vida de ANDRÉ SARTOR.

Por imperativo da Lei não é possível a divulgação da sua identidade.

O indivíduo é maior de idade, possui CNH válida e reside em Coronel Bicaco.

Segundo o Delegado de Polícia Vilmar Alaídes Schaefer, a tese defensiva é pela exclusão de culpa no incidente trágico, “mas essa versão será confrontada com o conjunto probatório que está sendo colhido na instrução do Inquérito, que tem prazo de 30 dias para a sua conclusão”.

Os veículos envolvidos foram recolhidos para perícia.

Foram realizados levantamentos de local pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Instituto Geral de Perícias, “dentre outras diligências em curso para o cabal esclarecimento do fato”, disse a autoridade policial.

















