Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Campo Novo: Identificado motorista envolvido no acidente de trânsito que vitimou André Sartor na noite de domingo (01)

O condutor do Veículo VW gol que havia se evadido do local foi interrogado na tarde de terça

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Observador Regional
04/02/2026 às 07h20
Campo Novo: Identificado motorista envolvido no acidente de trânsito que vitimou André Sartor na noite de domingo (01)
(Foto: Observador Regional)

Na tarde de hoje foi interrogado o motorista do veículo VW/Gol envolvido no acidente de trânsito que ceifou a vida de ANDRÉ SARTOR.

Por imperativo da Lei  não é possível a divulgação da sua identidade.

 

O indivíduo é maior de idade, possui CNH válida e reside em Coronel Bicaco.

Segundo o Delegado de Polícia Vilmar Alaídes Schaefer, a tese defensiva é pela exclusão de culpa no incidente trágico, “mas essa versão será confrontada com o conjunto probatório que está sendo colhido na instrução do Inquérito, que tem prazo de 30 dias para a sua conclusão”.

Os veículos envolvidos foram recolhidos para perícia.

Foram realizados levantamentos de local pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Instituto Geral de Perícias, “dentre outras diligências em curso para o cabal esclarecimento do fato”, disse a autoridade policial.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação Polícia Civil)
Operação policial Há 2 horas

Polícia Civil prende jovem e apreende drogas e armas em Frederico Westphalen

Operação Centro de Gravidade resultou na apreensão de entorpecentes avaliados em mais de R$ 70 mil e desarticulou ponto estratégico de facção criminosa

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Contrabando Há 3 horas

Polícia apreende 15 mil maços de cigarros contrabandeados em Tiradentes do Sul

Ação ocorreu durante a Operação Cerco Fechado com apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil

 (Foto: PRF)
Fiscalização Há 1 dia

Caminhão emplacado em Boa Vista do Buricá é flagrado com 205 multas pela PRF, em Veranópolis

Veículo acumulava mais de R$ 41 mil em débitos e circulava com excesso de peso na BR-470.

 (Foto: MB Notícias)
Trânsito Há 1 dia

Capotamento é registrado no interior de Derrubadas

Duas mulheres e uma criança de 2 anos que estavam no veículo tiveram apenas escoriações leves após acidente em trecho de cascalho.

 (Foto: Polícia Civil)
Segurança pública Há 1 dia

Polícia Civil recupera celular roubado em Tenente Portela

Aparelho foi localizado durante diligências realizadas no andamento de investigação

Tenente Portela, RS
31°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
31° Sensação
1.06 km/h Vento
41% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 3 minutos

Saiba os próximos passos do pedido de perda de patente de Bolsonaro
Economia Há 3 minutos

Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir de amanhã
Energia Há 3 minutos

Celesc investe em tecnologia para reduzir quedas de energia e agilizar o atendimento em Santa Catarina
Tecnologia Há 18 minutos

Compras antecipadas de brindes evitam atrasos e taxas de urgência
Senado Federal Há 19 minutos

CRE aprova grupo de trabalho sobre acordo Mercosul-União Europeia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,10%
Euro
R$ 6,20 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 416,282,60 -2,05%
Ibovespa
183,060,63 pts -1.41%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias