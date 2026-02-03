Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial

Decisão foi proferida nesta segunda-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 21h26

O desembargador Diaulas Costa Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), negou habeas corpus protocolado pela defesa do piloto de automobilismo Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (2).

Turra foi preso, na semana passada, após agredir um adolescente de 16 anos. O desentendimento ocorreu por causa de um chiclete arremessado em um amigo da vítima, que continua em estado grave e internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Águas Claras, em Brasília.

Na decisão, o desembargador entendeu que a prisão é necessária para preservar as investigações.

“A agressão praticada pelo paciente não foi um episódio trivial, tampouco fruto de impulso desmedido próprio da juventude. O vídeo que instrui os autos de origem demonstra violência contundente, desproporcional e absolutamente incompatível com qualquer padrão mínimo de convivência civilizada”, afirmou.

Prisão especial

Diaulas Ribeiro também disse que o piloto não tem direito à prisão especial e determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap) esclareça se há necessidade de mantê-lo nessa condição, que foi garantida por decisão da primeira instância.

“O paciente não tem direito à prisão especial. E não é isso o que lhe asseguro. O seu direito, sob encarceramento, é o de ter incólume sua integridade física”, completou.

Defesa

No pedido de habeas corpus , a defesa do piloto contestou a decretação da prisão pela primeira instância e afirmou que o piloto tem residência fixa, não tentou fugir e colaborou com as investigações.

Segundo os advogados, Turra foi preso a partir de vídeos publicados na internet, sem contraditório e validação judicial. Além disso, a defesa disse que o acusado teme por sua segurança diante da exposição midiática do caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

STM recebe pedido de perda de patente de Bolsonaro e mais 4 oficiais

Ações foram protocoladas pelo Ministério Público Militar (MPM)
Justiça Há 8 horas

Ministro do STJ determina prisão do rapper Oruam

Monitoramento mostra 28 interrupções de sinal de tornozeleira

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

Ministro propõe força-tarefa para identificar deep fake nas eleições

Gilmar Mendes sugere parceria com provedoras de ferramentas de IA

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 11 horas

TSE recebe mais de 1,4 mil sugestões para regras das Eleições 2026

Audiências nestas terça e quarta-feiras vão avaliar as propostas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Cármen Lúcia anuncia proposta para atuação de juízes eleitorais

A ministra é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
22° Sensação
1.1 km/h Vento
76% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Santos: 5 barracos são destruídos em novo incêndio no Dique Vila Gilda
Justiça Há 2 horas

Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
Câmara Há 2 horas

Átila Lira é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara
Câmara Há 3 horas

Coronel Meira é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública
Câmara Há 3 horas

Luiz Philippe de Orleans e Bragança é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 424,640,70 +0,01%
Ibovespa
185,674,44 pts 1.58%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias