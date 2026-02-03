Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Gasolina registra disparidade de preços: mais cara foi registrada no Acre e mais barata no Rio Grande do Sul

ICMS elevado pressiona preços da gasolina, enquanto etanol registra aumento mais intenso em algumas regiões

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações UOL
03/02/2026 às 11h52
(Foto: Divulgação CNN Brasil)

Apesar de uma redução anunciada pela Petrobras, os preços dos combustíveis abriram e fecharam o mês de janeiro em alta, impactados principalmente pelo aumento do ICMS e ajustes de oferta e demanda.

A gasolina registrou alta de 1,89% no mês, pressionada pelo aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, fazendo com que os consumidores sentissem um leve avanço nos preços nas bombas. Já o etanol apresentou um aumento mais expressivo de 3,52%, influenciado por fatores regionais que afetaram a oferta e a demanda do produto.

Entre as cidades com os preços mais altos, Feijó, no Acre, lidera com a gasolina custando atualmente R$ 7,50 por litro. No outro extremo, Coronel Bicaco, no Rio Grande do Sul, registra o valor mais baixo, com o combustível sendo vendido a R$ 5,47 por litro.

O comportamento dos preços mostra que, apesar das tentativas de conter a alta, fatores tributários e regionais continuam impactando diretamente o bolso do consumidor.




