Caminhão emplacado em Boa Vista do Buricá é flagrado com 205 multas pela PRF, em Veranópolis

A Polícia Rodoviária Federal retirou de circulação na tarde desta segunda-feira, 2 de fevereiro, um caminhão com 205 multas vencidas. O veículo, um Iveco emplacado em Boa Vista do Buricá, acumula mais de R$ 41.000 em débitos, sendo quarenta e uma infrações por excesso de velocidade.

Além disso, o conjunto veículo e carga somava 56 toneladas, acima do limite de 45 toneladas permitido para a travessia da ponte sobre o Rio das Antas.

A ação se deu durante fiscalização na BR-470, em Veranópolis. Durante a abordagem, os policiais constataram outras irregularidades graves, como pneus em mau estado, tacógrafo com problema, semirreboque com licenciamento vencido e demais pontos que configuravam risco imediato à segurança viária.

O caminhão foi removido ao depósito credenciado. A liberação ficará condicionada à quitação dos valores devidos, regularização dos itens de segurança e transbordo do peso excedente para outro veículo.

