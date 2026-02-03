Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caminhão emplacado em Boa Vista do Buricá é flagrado com 205 multas pela PRF, em Veranópolis

Veículo acumulava mais de R$ 41 mil em débitos e circulava com excesso de peso na BR-470.

Por: Marcelino Antunes Fonte: PRF
03/02/2026 às 09h39 Atualizada em 03/02/2026 às 09h41
Caminhão emplacado em Boa Vista do Buricá é flagrado com 205 multas pela PRF, em Veranópolis
(Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal retirou de circulação na tarde desta segunda-feira, 2 de fevereiro, um caminhão com 205 multas vencidas. O veículo, um Iveco emplacado em Boa Vista do Buricá, acumula mais de R$ 41.000 em débitos, sendo quarenta e uma infrações por excesso de velocidade.

Além disso, o conjunto veículo e carga somava 56 toneladas, acima do limite de 45 toneladas permitido para a travessia da ponte sobre o Rio das Antas.

A ação se deu durante fiscalização na BR-470, em Veranópolis. Durante a abordagem, os policiais constataram outras irregularidades graves, como pneus em mau estado, tacógrafo com problema, semirreboque com licenciamento vencido e demais pontos que configuravam risco imediato à segurança viária.

O caminhão foi removido ao depósito credenciado. A liberação ficará condicionada à quitação dos valores devidos, regularização dos itens de segurança e transbordo do peso excedente para outro veículo.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: MB Notícias)
Trânsito Há 4 horas

Capotamento é registrado no interior de Derrubadas

Duas mulheres e uma criança de 2 anos que estavam no veículo tiveram apenas escoriações leves após acidente em trecho de cascalho.

 (Foto: Polícia Civil)
Segurança pública Há 5 horas

Polícia Civil recupera celular roubado em Tenente Portela

Aparelho foi localizado durante diligências realizadas no andamento de investigação

 (Foto: Polícia Civil)
Violência doméstica Há 5 horas

Homem é preso em Tenente Portela por descumprir medidas protetivas

Ação da Polícia Civil ocorreu após apuração de violação de ordem judicial concedida a vítima

 (Foto: Geração IA)
Segurança Pública Há 23 horas

Tentativa de sequestro é registrada em Horizontina e suspeitos são presos

Motorista foi retirado à força do veículo e liberado horas depois em Santa Rosa; crime pode estar ligado a cobrança de dívida

 (Foto: Divulgação Brigada Militar)
Furto Há 1 dia

Menores são apreendidos com motocicleta furtada em Erval Seco

Adolescentes de 16 anos trafegavam sem capacete e com veículo sem placa

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
1.72 km/h Vento
49% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Combustíveis Há 25 minutos

Gasolina registra disparidade de preços: mais cara foi registrada no Acre e mais barata no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 28 minutos

Psicólogos reforçam segurança de dados na prática on-line e presencial
Câmara Há 28 minutos

Líder diz que governo vai encaminhar ao Congresso com urgência projeto que acaba com a escala 6x1
Geral Há 28 minutos

Polícia Federal faz operação em SP contra fraudes na Caixa
Tecnologia Há 44 minutos

Déficit de flexibilidade expõe urgência de baterias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,49%
Euro
R$ 6,16 -0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,258,04 -1,16%
Ibovespa
186,920,30 pts 2.26%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias