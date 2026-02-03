Capotamento é registrado no interior de Derrubadas

Um capotamento de veículo foi registrado na tarde desta segunda-feira (02), por volta das 17 horas, no interior do município de Derrubadas próximo ao Balneário Martens.

Apesar do forte impacto visual e dos danos materiais registrados no veículo, avaliações médicas detalhadas realizadas no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela confirmaram que os ocupantes envolvidos no acidente não sofreram ferimentos graves.

De acordo com as informações repassadas pela família, a criança de 2 anos que estava no veículo apresentou apenas um arranhão superficial, que ocasionou um pequeno sangramento no momento do impacto, sem qualquer complicação clínica. Todos os outros tripulantes do veículo, duas mulheres, passaram pelos exames de praxe e encontram-se em bom estado de saúde, apresentando somente escoriações leves.

O acidente ocorreu em razão das condições da estrada, que possui trecho de cascalho, fator que contribuiu para a perda de controle do veículo.

Conforme relato, todos os protocolos de segurança foram devidamente seguidos, incluindo o uso correto da cadeirinha infantil, o que foi determinante para evitar ferimentos mais graves.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp