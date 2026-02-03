Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Capotamento é registrado no interior de Derrubadas

Duas mulheres e uma criança de 2 anos que estavam no veículo tiveram apenas escoriações leves após acidente em trecho de cascalho.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
03/02/2026 às 08h53 Atualizada em 03/02/2026 às 09h25
Capotamento é registrado no interior de Derrubadas
(Foto: MB Notícias)

Um capotamento de veículo foi registrado na tarde desta segunda-feira (02), por volta das 17 horas, no interior do município de Derrubadas próximo ao Balneário Martens.

Apesar do forte impacto visual e dos danos materiais registrados no veículo, avaliações médicas detalhadas realizadas no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela confirmaram que os ocupantes envolvidos no acidente não sofreram ferimentos graves.

De acordo com as informações repassadas pela família, a criança de 2 anos que estava no veículo apresentou apenas um arranhão superficial, que ocasionou um pequeno sangramento no momento do impacto, sem qualquer complicação clínica. Todos os outros tripulantes do veículo, duas mulheres, passaram pelos exames de praxe e encontram-se em bom estado de saúde, apresentando somente escoriações leves.

O acidente ocorreu em razão das condições da estrada, que possui trecho de cascalho, fator que contribuiu para a perda de controle do veículo.

Conforme relato, todos os protocolos de segurança foram devidamente seguidos, incluindo o uso correto da cadeirinha infantil, o que foi determinante para evitar ferimentos mais graves.

 

 

