Tenente Portela, RS
Polícia Civil recupera celular roubado em Tenente Portela

Aparelho foi localizado durante diligências realizadas no andamento de investigação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Polícia Civil
03/02/2026 às 07h20
(Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil, por meio de agentes da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, recuperou na tarde desta segunda-feira (2) um telefone celular que havia sido roubado no município.

O aparelho foi encontrado durante diligências conduzidas pelos policiais civis no decorrer de uma investigação em andamento. Após a localização, o objeto foi apreendido para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

As apurações seguem em curso com a finalidade de esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo crime.

A Polícia Civil ressalta a importância de que vítimas de roubo ou furto realizem o registro do boletim de ocorrência e informem o número de IMEI do aparelho, dado fundamental para auxiliar na recuperação dos bens e na responsabilização dos autores.

 
