Polícia Civil recupera celular roubado em Tenente Portela

A Polícia Civil, por meio de agentes da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, recuperou na tarde desta segunda-feira (2) um telefone celular que havia sido roubado no município.

O aparelho foi encontrado durante diligências conduzidas pelos policiais civis no decorrer de uma investigação em andamento. Após a localização, o objeto foi apreendido para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

As apurações seguem em curso com a finalidade de esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo crime.

A Polícia Civil ressalta a importância de que vítimas de roubo ou furto realizem o registro do boletim de ocorrência e informem o número de IMEI do aparelho, dado fundamental para auxiliar na recuperação dos bens e na responsabilização dos autores.