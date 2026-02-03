Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Homem é preso em Tenente Portela por descumprir medidas protetivas

Ação da Polícia Civil ocorreu após apuração de violação de ordem judicial concedida a vítima

Por: Andre Eberhardt Fonte: Polícia Civil
03/02/2026 às 07h18
(Foto: Polícia Civil)

Na tarde desta segunda-feira (2), a Polícia Civil de Tenente Portela efetuou a prisão de um homem investigado por desobedecer medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça a uma vítima de violência doméstica.

A detenção foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia do município, durante diligências que confirmaram o descumprimento das determinações judiciais impostas ao suspeito. As medidas tinham como finalidade assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Após ser localizado, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para os trâmites legais. Concluído o registro da ocorrência, ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil destaca que o descumprimento de medidas protetivas configura crime previsto em lei e reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e familiar, bem como com a proteção das vítimas.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
