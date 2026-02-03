Homem é preso em Tenente Portela por descumprir medidas protetivas

Na tarde desta segunda-feira (2), a Polícia Civil de Tenente Portela efetuou a prisão de um homem investigado por desobedecer medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça a uma vítima de violência doméstica.

A detenção foi realizada por policiais da Delegacia de Polícia do município, durante diligências que confirmaram o descumprimento das determinações judiciais impostas ao suspeito. As medidas tinham como finalidade assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Após ser localizado, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para os trâmites legais. Concluído o registro da ocorrência, ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil destaca que o descumprimento de medidas protetivas configura crime previsto em lei e reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e familiar, bem como com a proteção das vítimas.