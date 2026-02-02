Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fachin discursa no Congresso e defende independência dos Poderes

Presidente do STF compareceu à sessão de abertura do ano Legislativo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/02/2026 às 17h59
Fachin discursa no Congresso e defende independência dos Poderes
© Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, defendeu nesta segunda-feira (2) a independência dos Três Poderes durante discurso no plenário do Congresso.

Fachin participou da sessão que marca a abertura dos trabalhos legislativos em 2026.

No discurso a deputados e senadores, o presidente do Supremo disse que o Judiciário, o Executivo e o Legislativo contribuem para o país quando atuam em harmonia:

“Os Poderes da República, em diálogo harmônico, dentro da independência respectiva, têm muito a contribuir para um país mais justo, livre e solidário.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Prioridades

O ministro também disse que o Judiciário vai priorizar o julgamento de casos de feminicídio e questões raciais neste ano.

“Daremos continuidade a ações que visam a endereçar os processos que tratam de crimes dolosos contra a vida, com especial atenção aos casos de feminicídio, infelizmente uma das maiores chagas sociais de nosso país. Ao mesmo tempo, também temos estimulado e apoiado, nos estados, mutirões para julgamento de questões raciais”, completou.

Mais cedo, Fachin também discursou na sessão de abertura do Ano Judiciário e anunciou que a ministra Cármen Lúcia será a relatora do Código de Ética da Corte .

O anúncio ocorre no momento em que o ministro Dias Toffoli é criticado pela condução das investigações envolvendo as fraudes no Banco Master.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

“Brasil é maior que golpistas”, diz Lula na abertura do ano Judiciário

Presidente exaltou no STF o julgamento da trama golpista
Justiça Há 3 horas

Moraes homologa acordo para que 2 kids pretos cumpram pena alternativa

Militares do Exército pagarão multa e prestarão serviço comunitário

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Cármen Lúcia será relatora de Código de Ética do STF, anuncia Fachin

Presidente da Corte diz que buscará diálogo para aprovar texto

 © Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

STF inicia sessão de abertura dos trabalhos de 2026

Cerimônia é acompanhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Justiça Há 6 horas

Justiça condena Marçal a pagar indenização a Boulos por desinformação

Marçal apresentou laudo falso dizendo que Boulos usava drogas

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 32°
27° Sensação
3.48 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Política Há 9 minutos

Motta promete avançar sobre escala 6x1 e trabalho por aplicativos
Turismo Há 9 minutos

Governo de Santa Catarina confirma novo voo da TAP e amplia ligação direta entre Florianópolis e Portugal
Câmara Há 38 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas
Política Há 38 minutos

Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre poderes
Câmara Há 54 minutos

Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,57%
Euro
R$ 6,20 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,869,11 -6,56%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias