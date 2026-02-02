Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tentativa de sequestro é registrada em Horizontina e suspeitos são presos

Motorista foi retirado à força do veículo e liberado horas depois em Santa Rosa; crime pode estar ligado a cobrança de dívida

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Noroeste
02/02/2026 às 13h47
Tentativa de sequestro é registrada em Horizontina e suspeitos são presos
(Foto: Geração IA)

Uma tentativa de sequestro foi registrada na noite da última sexta-feira (30) no município de Horizontina. O caso ocorreu na Rua Uruguai, quando um casal transitava em um veículo Volkswagen Voyage. Conforme as informações apuradas, o carro em que o casal estava foi abordado por dois indivíduos, que ocupavam um veículo Fiat Siena, de cor branca. Durante a ação, os suspeitos retiraram o condutor do Voyage à força, deixando a passageira no local, e fugiram levando a vítima.

O motorista foi posteriormente libertado na rótula que dá acesso ao bairro Auxiliadora, no município de Santa Rosa. Ele não apresentava ferimentos graves. Após o ocorrido, a Brigada Militar foi acionada e iniciou buscas, logrando êxito na abordagem do veículo utilizado pelos suspeitos. Durante a ação policial, os indivíduos foram presos e encaminhados para os procedimentos legais.

Em relato prestado aos policiais, a namorada da vítima informou que acredita que a ação possa estar relacionada a uma cobrança de dívida, informação que será apurada pelas autoridades. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da tentativa de sequestro e a real motivação do crime

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação Brigada Militar)
Furto Há 9 horas

Menores são apreendidos com motocicleta furtada em Erval Seco

Adolescentes de 16 anos trafegavam sem capacete e com veículo sem placa

 (Foto: 3° BPChoque / Brigada Militar / Divulgação)
Apreensão Há 9 horas

Brigada Militar prende homem com mais de uma tonelada de maconha em Ernestina

Segundo a polícia, droga seria distribuída na região de Passo Fundo. Carga deve ser incinerada

 (Foto: Portal Plural/Divulgação)
Violência Há 10 horas

Ataque a tiros deixa mulher morta e criança ferida em Santa Rosa

Crime ocorreu na noite de domingo; suspeitos encapuzados fugiram em um carro preto

 (Foto: Rádio Uirapuru)
Falsa identidade Há 12 horas

Homem é preso após se passar por policial e atuar como segurança armado em Passo Fundo

Jovem de 22 anos foi flagrado se identificando como policial e portando simulacro de pistola em mercado no bairro Boqueirão.

 (Foto: Divulgação SA Notícias)
Trânsito Há 12 horas

Mulher morre em grave acidente de moto em Itapiranga

Motociclista perde a vida após saída de pista e colisão em árvore, na SC 163.

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 32°
27° Sensação
3.48 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 23 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas
Política Há 23 minutos

Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre poderes
Câmara Há 39 minutos

Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe
Câmara Há 53 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas; acompanhe
Senado Federal Há 53 minutos

Feminicídio e crime organizado estão no foco do Judiciário, diz Fachin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,57%
Euro
R$ 6,20 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,622,76 -6,61%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias