Tentativa de sequestro é registrada em Horizontina e suspeitos são presos

Uma tentativa de sequestro foi registrada na noite da última sexta-feira (30) no município de Horizontina. O caso ocorreu na Rua Uruguai, quando um casal transitava em um veículo Volkswagen Voyage. Conforme as informações apuradas, o carro em que o casal estava foi abordado por dois indivíduos, que ocupavam um veículo Fiat Siena, de cor branca. Durante a ação, os suspeitos retiraram o condutor do Voyage à força, deixando a passageira no local, e fugiram levando a vítima.

O motorista foi posteriormente libertado na rótula que dá acesso ao bairro Auxiliadora, no município de Santa Rosa. Ele não apresentava ferimentos graves. Após o ocorrido, a Brigada Militar foi acionada e iniciou buscas, logrando êxito na abordagem do veículo utilizado pelos suspeitos. Durante a ação policial, os indivíduos foram presos e encaminhados para os procedimentos legais.

Em relato prestado aos policiais, a namorada da vítima informou que acredita que a ação possa estar relacionada a uma cobrança de dívida, informação que será apurada pelas autoridades. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da tentativa de sequestro e a real motivação do crime

