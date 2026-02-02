Menores são apreendidos com motocicleta furtada em Erval Seco

Na madrugada deste domingo, 1º de fevereiro, a Brigada Militar, por meio de policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), recuperou uma motocicleta furtada no município de Erval Seco.

Durante patrulhamento, a guarnição visualizou a motocicleta trafegando sem placa e com dois tripulantes, ambos menores de idade e sem capacete. O veículo foi abordado e, durante a verificação, a placa da motocicleta foi localizada em posse de um dos adolescentes.

O Conselho Tutelar foi acionado e a motocicleta, juntamente com os dois menores, ambos com 16 anos, foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.













