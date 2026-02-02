Brigada Militar prende homem com mais de uma tonelada de maconha em Ernestina

O indivíduo foi localizado a partir de informações do setor de inteligência da polícia. Os militares flagraram o suspeito carregando caixas para a caçamba de uma caminhonete.
Segundo a BM, a droga seria distribuída para Passo Fundo e região. A carga, que estava em espaço usado como depósito, será incinerada após trâmites judiciais.
Além da droga, a BM apreendeu também uma pistola calibre 380. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Policia Federal para registro de ocorrência.
