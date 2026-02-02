Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar prende homem com mais de uma tonelada de maconha em Ernestina

Segundo a polícia, droga seria distribuída na região de Passo Fundo. Carga deve ser incinerada

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
02/02/2026 às 10h58
(Foto: 3° BPChoque / Brigada Militar / Divulgação)

O 3º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar prendeu um homem e apreendeu com ele 1,1 tonelada de maconha neste sábado (31), nas proximidades da barragem de Ernestina, no norte do Estado.

O indivíduo foi localizado a partir de informações do setor de inteligência da polícia. Os militares flagraram o suspeito carregando caixas para a caçamba de uma caminhonete.

Segundo a BM, a droga seria distribuída para Passo Fundo e região. A carga, que estava em espaço usado como depósito, será incinerada após trâmites judiciais.

Além da droga, a BM apreendeu também uma pistola calibre 380. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Policia Federal para registro de ocorrência.






