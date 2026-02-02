Ataque a tiros deixa mulher morta e criança ferida em Santa Rosa

Uma mulher de 33 anos morreu e uma criança de quatro anos ficou ferida após um ataque a tiros registrado na noite deste domingo (1º), em Santa Rosa. A Brigada Militar informou que foi acionada por volta das 20h20min.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que as duas vítimas já estavam sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros, ambas com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Conforme relatos de testemunhas à polícia, os autores do crime seriam indivíduos encapuzados, que fugiram em um veículo preto logo após os disparos.

A mulher chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A criança passou por cirurgia e segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Vida e Saúde.

De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado ao envolvimento da mulher com uma facção criminosa que atua na região. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os responsáveis pelo ataque.