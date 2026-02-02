Homem é preso após se passar por policial e atuar como segurança armado em Passo Fundo

Na noite deste domingo (01), um homem de 22 anos foi preso em Passo Fundo após ser flagrado se passando por policial e atuando como segurança armado em um mercado localizado na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão. Ele estava portando uma arma e se identificando como membro das forças de segurança.

De acordo com informações obtidas pelo Repórter Policial João Victor Lopes, a denúncia foi feita à guarnição do 2° Esquadrão, que foi informada sobre um indivíduo vestindo roupas escuras e se passando por policial enquanto realizava a segurança do estabelecimento. Ele estava portando uma arma de fogo, o que gerou a mobilização das autoridades.

Ao chegar no local, os policiais identificaram um homem com as características descritas. Quando perceberam a aproximação da guarnição, o suspeito tentou fugir para o interior do mercado, mas foi rapidamente alcançado e abordado. Durante a revista, os policiais encontraram um simulacro de pistola, semelhante a uma Glock, próximo ao homem. Questionado, ele confirmou que a arma era de sua propriedade.

O indivíduo recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais lidos e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.