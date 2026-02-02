Mulher morre em grave acidente de moto em Itapiranga

Na noite deste domingo (1), por volta das 18h10, um grave acidente de moto tirou a vida de uma mulher em Itapiranga. O incidente ocorreu na SC 163, próximo ao trevo de entrada da cidade, e envolveu uma motocicleta Yamaha NEO 125.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, que consistiu em uma saída de pista seguida de colisão contra uma árvore. A vítima, identificada como Marilene Fernandes Batista, foi encontrada em estado grave, apresentando hemorragia, sinais vitais baixos, escoriações no quadril e na perna direita, além de ferimentos no rosto.

Marilene foi imediatamente socorrida e levada ao hospital para atendimento médico, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu na mesma noite.

O acidente comoveu a comunidade local e ainda está sendo investigado pelas autoridades competentes.