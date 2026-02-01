ATUALIZADO: Colisão na BR-468 mata jovem de Campo Novo em Santo Augusto

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo, 1º de fevereiro, por volta das 21h, na BR-468, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Campo Novo, em Santo Augusto. A colisão envolveu um automóvel VW Gol, modelo antigo, e uma caminhonete Ford F-250 vermelha, que acabaram saindo da pista após o impacto.

Conforme as primeiras informações apuradas no local, o condutor da caminhonete, André Sartor, conhecido como Brizolinha, de aproximadamente 32 anos, morador de Campo Novo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Sobre o motorista do VW Gol, não há informações oficiais até o momento. Testemunhas relataram que ele possivelmente deixou o local antes da chegada das autoridades, e também não há confirmação se havia outros ocupantes no veículo.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e realizou a orientação do tráfego, que seguiu em meia pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o registro da ocorrência e para a apuração das circunstâncias do acidente.

Devido à violência da colisão, destroços e fragmentos de vidro ficaram espalhados pela rodovia, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo trecho.