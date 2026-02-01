Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Grave acidente na BR-468 deixa uma vítima fatal em Santo Augusto

Colisão entre VW Gol e caminhonete F-250 ocorreu no trevo de acesso a Campo Novo, na noite deste domingo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Observador Regional
01/02/2026 às 22h44 Atualizada em 01/02/2026 às 22h51
(Foto: Arte Sistema Província)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo na BR-468, no trevo de acesso a Campo Novo, no município de Santo Augusto. A colisão envolveu um VW Gol branco e uma caminhonete Ford F-250 vermelha, conduzida por um motorista morador de Campo Novo.

Com a força do impacto, os veículos saíram da pista. O acidente resultou na morte de uma pessoa de Campo Novo, conforme informações preliminares. Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada.
Os ocupantes do veículo VW Gol, ainda não foram localizados.

O trânsito está lento no local, em razão da grande movimentação de veículos. A Brigada Militar está atuando na orientação do tráfego e no isolamento da área, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Motoristas que trafegam no sentido Três Passos–Santo Augusto e também em direção a Campo Novo pede-se para redobrar a atenção, manter a calma e, se possível, evitar o trecho até a completa normalização do trânsito.

Mais detalhes em breve.
 

