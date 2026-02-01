Grave acidente na BR-468 deixa uma vítima fatal em Santo Augusto

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo na BR-468, no trevo de acesso a Campo Novo, no município de Santo Augusto. A colisão envolveu um VW Gol branco e uma caminhonete Ford F-250 vermelha, conduzida por um motorista morador de Campo Novo.

Com a força do impacto, os veículos saíram da pista. O acidente resultou na morte de uma pessoa de Campo Novo, conforme informações preliminares. Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada.

Os ocupantes do veículo VW Gol, ainda não foram localizados.

O trânsito está lento no local, em razão da grande movimentação de veículos. A Brigada Militar está atuando na orientação do tráfego e no isolamento da área, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Motoristas que trafegam no sentido Três Passos–Santo Augusto e também em direção a Campo Novo pede-se para redobrar a atenção, manter a calma e, se possível, evitar o trecho até a completa normalização do trânsito.