Mulher sofre tentativa de feminicídio em via pública de Braga

Vítima foi alvo de disparos, agredida com coronhada e socorrida por populares; autor fugiu.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
01/02/2026 às 11h54
(Foto: Observador Regional)

Na noite deste sábado (31), por volta das 20h30min, uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na Rua José Lindolfo Wink, localizada no Bairro Santo Antônio, em Braga.

Conforme informações preliminares, um homem teria efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima em plena via pública. Dois dos tiros não a atingiram, enquanto um disparo teria acertado de raspão. Em seguida, o agressor desferiu uma coronhada na cabeça da mulher e fugiu do local.

Populares que presenciaram o ocorrido prestaram socorro imediato e conduziram a vítima ao Hospital de Caridade de Campo Novo. Ela recebeu atendimento médico, teve o ferimento suturado e foi liberada para retornar à sua residência.

A Brigada Militar foi acionada e realizou diligências para localizar o autor do crime. A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para investigar as circunstâncias e motivação da tentativa de feminicídio.

 

 

