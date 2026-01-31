Sábado, 31 de Janeiro de 2026
Polícia prende piloto acusado de espancar jovem em Brasília

Adolescente de 16 anos está internado em estado de coma

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/01/2026 às 12h56

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta sexta-feira (30) o empresário e piloto de automobilismo Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, em Brasília.

Ele é acusado de agredir um adolescente de 16 anos, durante uma briga ocorrida na semana passada, no bairro de Vicente Pires, na capital federal. O desentendimento ocorreu por causa de um chiclete arremessado em um amigo da vítima.

O jovem agredido foi gravemente ferido e está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Águas Claras, onde segue em estado de coma.

O empresário chegou a ser preso um dia após a agressão, mas pagou fiança de R$ 24 mil e passou a ser responder ao inquérito por lesão corporal em liberdade.

Após o episódio, Turra também foi desligado da Fórmula Delta, competição de automobilismo na qual atuava como piloto.

Nova prisão

A nova prisão foi autorizada pela Justiça após a polícia apresentar provas de que Basso está envolvido em outros casos de agressão. Em um deles, ele teria usado um taser (arma de choque) contra uma adolescente de 17 anos para obrigá-la a ingerir bebida alcoólica durante uma festa.

Além disso, um homem compareceu à delegacia para informar que também foi agredido pelo piloto em junho do ano passado.

Outro lado

A Agência Brasil entrou em contato com a defesa de Pedro Turra. O advogado Eder Fior disse que pretende se manifestar sobre a prisão após a audiência de custódia prevista para às 14h deste sábado (31).

Na semana passada, Turra prestou depoimento à Polícia Civil e disse que tentou evitar a briga, mas a vítima desferiu um soco nele. Ao revidar, o jovem bateu a cabeça na lataria de um carro que estava próximo do local da briga.

"Minha intenção não foi machucar ele, mas apartar a briga, porque ele não estava parando, ele estava me batendo também", afirmou.

