Caminhão Desgovernado Atinge Sete Veículos e Mobiliza Resgate em Chapecó

CHAPECÓ – Uma tarde que deveria ser de fluxo normal transformou-se em cenário de destruição no bairro Líder. Por volta das 15h desta sexta-feira (30), um grave acidente de trânsito na Avenida Fernando Machado mobilizou diversas equipes de emergência após um caminhão carregado com lâminas de madeira perder o controle, provocando uma colisão em cadeia que envolveu, ao todo, oito veículos.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Província, com base nos relatos do ClicRDC, o veículo de carga não conseguiu frear ou manter a direção, atingindo violentamente quatro carros de passeio, uma caminhonete e outros dois caminhões que trafegavam ou estavam estacionados na via.

O impacto foi tão severo que a identificação de alguns automóveis foi dificultada pela deformação das latarias. Entre os veículos confirmados no engavetamento estão:

Volkswagen Saveiro

Chevrolet Prisma

Volkswagen Amarok

BMW

Outros três veículos (incluindo dois caminhões e um carro de passeio não identificado).

Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento exato da colisão. O vídeo mostra o caminhão avançando sobre os demais veículos com força considerável, espalhando destroços pela avenida e gerando pânico entre pedestres e motoristas que passavam pelo local.

A ocorrência mobilizou uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros, SAMU, Guarda Municipal e Polícia Militar. Apesar da magnitude do acidente e do estado em que ficaram os veículos, até o fechamento desta matéria não havia registro de vítimas fatais. As equipes de socorro focaram no atendimento aos condutores e na sinalização da via, que apresentou retenção severa no tráfego.

As causas mecânicas que levaram o caminhão a perder o controle ainda serão periciadas. A Polícia Militar permanece no local realizando o levantamento técnico para determinar as responsabilidades pelo incidente.