Caminhonete tomba na ERS-323 em Jaboticaba

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h30 desta sexta-feira, 30 de janeiro, na ERS-323, em Jaboticaba, nas proximidades do distrito industrial.

Uma caminhonete Mitsubishi, que tracionava um reboque carregado com feno, acabou tombando sobre a pista. Conforme as informações apuradas, o reboque teria se desestabilizado, provocando o tombamento do veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais.

