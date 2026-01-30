Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Caminhonete tomba na ERS-323 em Jaboticaba

Veículo que tracionava reboque com feno se desestabilizou próximo ao distrito industrial; trânsito chegou a ser bloqueado, mas ninguém se feriu.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Portal GV
30/01/2026 às 14h04 Atualizada em 30/01/2026 às 14h15
(Foto: Portal GV)

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h30 desta sexta-feira, 30 de janeiro, na ERS-323, em Jaboticaba, nas proximidades do distrito industrial.

Uma caminhonete Mitsubishi, que tracionava um reboque carregado com feno, acabou tombando sobre a pista. Conforme as informações apuradas, o reboque teria se desestabilizado, provocando o tombamento do veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais. 

 

 

DENGUE
