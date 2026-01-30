Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Defensoria Pública de SP faz ação de orientação jurídica na capital

Ação gratuita será na Praça João Mendes, no centro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 12h19

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo realiza, no dia 7 de fevereiro, uma ação na Praça João Mendes, no centro da capital, das 9h às 13h, que visa prestar orientações jurídicas e financeiras à população. A medida faz parte da celebração de 20 anos da instituição estadual.

A iniciativa, chamada de #DáPraResolver, possibilita encontrar soluções como descontos nas contas de água e luz, a partir da tarifa social, esclarecimentos sobre débitos e ocorrências de alto consumo, além de verificar o vencimento de dívidas antigas.

Para participar da ação, o público precisa realizar a pré-inscrição em um formulário online . O período de inscrições começou no dia 26 de janeiro e vai até 2 de fevereiro, ou até atingir o limite de 200 vagas. Acesse o formulário .

Ao longo do ano, a Defensoria Pública fará essa mesma ação em outros dez municípios do estado de São Paulo. Além dos atendimentos jurídicos, serão feitas palestras e atividades educativas.

O próximo evento será no dia 7 de março, em São José dos Campos. O projeto também contemplará os municípios de Santo André, Campinas, Osasco, Avaré, Ribeirão Preto, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Araraquara e Guarulhos.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 16 horas

Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação

Depoimentos ocorreram em dezembro para apurar fraudes no Banco Master

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 16 horas

Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF

Banqueiro disse que teve conversas institucionais com Ibaneis
Justiça Há 17 horas

Vorcaro se negou a informar senha do celular durante depoimento à PF

Aparelho foi apreendido em operação que investiga fraudes no Master
Justiça Há 18 horas

Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro e ex-diretor do BRB

Oitivas foram realizadas dia 30 de dezembro do ano passado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

PGR pede suspensão da lei de Santa Catarina que proibiu cotas raciais

Medida já está suspensa por liminar do TJSC e foi questionada no STF

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.15 km/h Vento
47% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova subsídio para acesso à internet de famílias na Amazônia
Senado Federal Há 39 minutos

Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda
Tecnologia Há 54 minutos

IA vai moldar salários e a disputa por talentos em 2026
Entretenimento Há 1 hora

Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas
Senado Federal Há 1 hora

CPMI marca depoimentos de Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para quinta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 459,435,50 -1,52%
Ibovespa
183,086,10 pts -0.03%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias