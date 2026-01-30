Homem é preso em São José do Inhacorá com mais de 10 quilos de maconha

Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, foi realizada uma investigação para combate ao tráfico de drogas em São José do Inhacorá. O trabalho apontou que o suspeito utilizava um GM/Astra e uma motocicleta para a prática do crime. Na tarde desta quinta-feira (29), as forças de segurança cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

Os policiais localizaram 21 tijolos de maconha que totalizaram 10,7 quilos da droga, avaliada em aproximadamente R$ 44 mil. Também foram apreendidos um telefone celular e uma balança de precisão. O suspeito foi preso em flagrante e, após os procedimentos legais, encaminhado ao Presídio de Santa Rosa.

Ainda durante a ação, os policiais desconfiaram da presença de um notebook acoplado a uma impressora a laser, onde foram encontrados papéis semelhantes a papel-moeda, além de quatro impressões de cédulas de dólares falsos, fato que será apurado em nova investigação.











