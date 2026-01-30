Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso em São José do Inhacorá com mais de 10 quilos de maconha

Ação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar apreendeu droga avaliada em R$ 44 mil e identificou indícios de falsificação de moeda

Por: Andre Eberhardt Fonte: Paulo Marques Notícias
30/01/2026 às 10h15
Homem é preso em São José do Inhacorá com mais de 10 quilos de maconha
(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, foi realizada uma investigação para combate ao tráfico de drogas em São José do Inhacorá. O trabalho apontou que o suspeito utilizava um GM/Astra e uma motocicleta para a prática do crime. Na tarde desta quinta-feira (29), as forças de segurança cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

Os policiais localizaram 21 tijolos de maconha que totalizaram 10,7 quilos da droga, avaliada em aproximadamente R$ 44 mil. Também foram apreendidos um telefone celular e uma balança de precisão. O suspeito foi preso em flagrante e, após os procedimentos legais, encaminhado ao Presídio de Santa Rosa.

Ainda durante a ação, os policiais desconfiaram da presença de um notebook acoplado a uma impressora a laser, onde foram encontrados papéis semelhantes a papel-moeda, além de quatro impressões de cédulas de dólares falsos, fato que será apurado em nova investigação.




■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Acidente Há 6 horas

Caminhão carregado de milho tomba na ERS-330 em Redentora

o condutor do veículo não sofreu ferimentos, sendo registrados apenas pequenos danos materiais no caminhão.

 (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Trânsito Há 16 horas

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

 (Foto: Reprodução / Video / Cristiano Pinto Notícias)
Caso Policial Há 16 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas

Menina de cerca de 10 anos foi levada em frente a um supermercado no centro da cidade; hipótese investigada aponta possível envolvimento da mãe.

 Foto: Divulgação Redes Sociais
Feminicídio Há 22 horas

Mulher é morta a tiros em Novo Barreiro; RS chega ao 11º feminicídio de 2026

Vítima é mulher de 57 anos que havia solicitado medidas protetivas de urgência. Polícia Civil investiga o caso

 (Foto: PRF)
Fiscalização Intensa Há 24 horas

PRF promove mobilização nacional contra a alcoolemia ao volante nesta sexta-feira

Ação integrada da Operação Rodovida reforça abordagens e testes de bafômetro em rodovias federais do Rio Grande do Sul, com foco na redução de acidentes fatais.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
29° Sensação
3.15 km/h Vento
47% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 39 minutos

Comissão aprova subsídio para acesso à internet de famílias na Amazônia
Senado Federal Há 54 minutos

Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda
Tecnologia Há 1 hora

IA vai moldar salários e a disputa por talentos em 2026
Entretenimento Há 1 hora

Castrol lança websérie sobre segurança para motociclistas
Senado Federal Há 1 hora

CPMI marca depoimentos de Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para quinta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,72%
Euro
R$ 6,22 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 460,411,73 -1,31%
Ibovespa
182,422,44 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias