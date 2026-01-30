Caminhão carregado de milho tomba na ERS-330 em Redentora

No final da tarde desta quinta-feira (29), um caminhão carregado de milho tombou em uma curva da ERS-330, entre Miraguaí e Redentora, nas proximidades da localidade de Vista Alegre, próximo ao silo da Empresa Braucks.

Com o tombamento, parte da carga ficou espalhada pelo acostamento e parcialmente sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo trecho.

Felizmente, o condutor do veículo não sofreu ferimentos, sendo registrados apenas pequenos danos materiais no caminhão.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Mais informações deverão ser divulgadas nas próximas horas.















