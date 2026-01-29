Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 29, um homem perdeu a vida após, por motivos ainda desconhecidos, perder o controle do automóvel que conduzia e colidir violentamente contra uma árvore na RSC-472, nas proximidades da comunidade de São Cristóvão, no interior de Palmitinho. O impacto foi extremamente forte, deixando o veículo completamente danificado

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Terezinha de Palmitinho, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações de populares, o homem residia no município de Vista Alegre e já havia se envolvido em outro acidente de trânsito há cerca de seis meses. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

