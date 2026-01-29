Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Cidade Regional
29/01/2026 às 22h09
Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho
(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 29, um homem perdeu a vida após, por motivos ainda desconhecidos, perder o controle do automóvel que conduzia e colidir violentamente contra uma árvore na RSC-472, nas proximidades da comunidade de São Cristóvão, no interior de Palmitinho. O impacto foi extremamente forte, deixando o veículo completamente danificado

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Terezinha de Palmitinho, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações de populares, o homem residia no município de Vista Alegre e já havia se envolvido em outro acidente de trânsito há cerca de seis meses. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Video / Cristiano Pinto Notícias)
Caso Policial Há 3 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas

Menina de cerca de 10 anos foi levada em frente a um supermercado no centro da cidade; hipótese investigada aponta possível envolvimento da mãe.

 Foto: Divulgação Redes Sociais
Feminicídio Há 8 horas

Mulher é morta a tiros em Novo Barreiro; RS chega ao 11º feminicídio de 2026

Vítima é mulher de 57 anos que havia solicitado medidas protetivas de urgência. Polícia Civil investiga o caso

 (Foto: PRF)
Fiscalização Intensa Há 10 horas

PRF promove mobilização nacional contra a alcoolemia ao volante nesta sexta-feira

Ação integrada da Operação Rodovida reforça abordagens e testes de bafômetro em rodovias federais do Rio Grande do Sul, com foco na redução de acidentes fatais.

 (Foto: Polícia Civil)
Violência Domestica Há 17 horas

Homem é preso por manter companheira acorrentada à cama em Tupanciretã

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram a mulher presa à cama do quarto do casal. Foi necessário romper um cadeado para libertá-la.

 Foto: Efetivo 7°BPM
Prisão Há 1 dia

Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Três Passos

A prisão foi feita durante ações do Plano Tático Operacional

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 34°
19° Sensação
1.33 km/h Vento
95% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
30° 16°
Domingo
31° 16°
Segunda
31° 15°
Terça
33° 18°
Quarta
32° 17°
Últimas notícias
Trânsito Há 2 horas

Homem morre em grave acidente na RSC-472, em Palmitinho

Justiça Há 2 horas

Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Geral Há 2 horas

Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Caso Policial Há 3 horas

Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas
Justiça Há 3 horas

Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,63%
Euro
R$ 6,18 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 448,446,57 -2,57%
Ibovespa
183,133,75 pts -0.84%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias