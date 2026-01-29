Vídeo: Criança é raptada em Trindade do Sul e polícia faz buscas

Uma criança foi raptada na manhã desta quinta-feira (29) no município de Trindade do Sul, na região Norte do Rio Grande do Sul. O caso mobiliza as autoridades policiais e preocupa a comunidade local.

De acordo com informações preliminares, a menina, com idade estimada entre 10 e 11 anos, foi levada por um adulto em frente a um supermercado no centro da cidade durante a manhã. Testemunhas acionaram imediatamente as forças de segurança, que iniciaram uma operação de busca para localizar a vítima e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Fontes policiais que investigam o caso indicam que a menina pode ter sido retirada por sua própria mãe, que, segundo informações iniciais, não detém a guarda legal da criança devido a um processo judicial em andamento — relacionado à morte do pai da menina. Esse detalhe tem sido um dos focos da investigação para entender a motivação e o contexto da remoção da criança.

As forças de segurança — incluindo a Polícia Civil — estão em campo realizando diligências, ouvindo testemunhas e analisando possíveis imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a localizar a menina ou o veículo utilizado no momento do rapto. Não há, até o momento, divulgação de contato com a família.

As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações relevantes sobre o paradeiro da menina entre em contato com a polícia por meio dos canais oficiais. A participação da população é considerada fundamental para que a criança seja encontrada com segurança.

