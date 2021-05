Cancelada audiência pública para debater decisão da Anvisa sobre Sputnik V

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta terça-feira (25) para discutir a recomendação da área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de não autorizar a importação em caráter excepcional da vacina Sputnik V no Brasil.

Ainda não foi marcada nova data para o debate.

O debate foi proposto pelo deputado José Nelto (Pode-GO). Ele afirma que de um lado existem informações de que a decisão da Anvisa teria sido tomada com base em dados que apontaram possíveis falhas no desenvolvimento do produto, mas de outro lado persistem dúvidas sobre motivações políticas, uma vez que 62 países já teriam autorizado o uso da Sputnik V.

"Em razão desse cenário e, especialmente, considerando a necessidade de se adquirir e vacinar o maior número de brasileiros, no menor espaço de tempo, esta comissão precisa se debruçar sobre o tema, ouvindo os envolvidos e obtendo acesso aos dados levantados sobre a vacina Sputnik V, para aferir se, de fato, a negativa decorre de fatores técnicos ou políticos", justifica.