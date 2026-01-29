Quinta, 29 de Janeiro de 2026
17°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso por manter companheira acorrentada à cama em Tupanciretã

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram a mulher presa à cama do quarto do casal. Foi necessário romper um cadeado para libertá-la.

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH/Passo Fundo/Eduardo Krais
29/01/2026 às 07h10
Homem é preso por manter companheira acorrentada à cama em Tupanciretã
(Foto: Polícia Civil)

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na terça-feira (27) por manter a companheira, de 21 anos, acorrentada à cama em Tupanciretã, município com cerca de 20 mil habitantes no noroeste do Rio Grande do Sul. A vítima foi localizada em uma residência no Assentamento Conquista da Esperança, na zona rural da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é apurado como sequestro, cárcere privado e lesão corporal no contexto de violência doméstica. A mulher foi encontrada após uma denúncia feita à Delegacia de Polícia de Tupanciretã.

No local, os policiais constataram que a vítima estava presa à cama do quarto do casal. Para libertá-la, foi necessário romper um cadeado. Conforme os agentes, a jovem apresentava diversos hematomas pelo corpo.

A vítima e o suspeito foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência. O homem possui antecedentes por receptação, corrupção de menores, maus-tratos a animais, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a prisão em flagrante, ele foi levado ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos.

Como pedir ajuda

Brigada Militar — 190
Em situações de violência em andamento, a vítima ou qualquer pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil
Quando a violência já ocorreu, a vítima deve procurar, preferencialmente, a Delegacia da Mulher, onde houver, ou qualquer Delegacia de Polícia para registrar ocorrência e solicitar medidas protetivas.

Delegacia Online
O registro também pode ser feito pela Delegacia Online, sem a necessidade de ir até uma delegacia, o que facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher — Disque 180
O serviço recebe denúncias e relatos de violência contra a mulher, orienta sobre direitos e informa locais de atendimento. As denúncias podem ser anônimas, e o serviço funciona 24 horas por dia em todo o Brasil.

Defensoria Pública — 0800-644-5556
A vítima pode buscar orientação sobre direitos e deveres junto à Defensoria Pública em sua cidade ou consultar um advogado.

Centros de Referência de Atendimento à Mulher
Oferecem acolhimento, atendimento psicológico e social, além de orientação e encaminhamento jurídico para mulheres em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul
O atendimento é realizado nas Promotorias de Justiça do Interior, com contatos disponíveis no site da instituição.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: PRF)
Fiscalização Intensa Há 57 minutos

PRF promove mobilização nacional contra a alcoolemia ao volante nesta sexta-feira

Ação integrada da Operação Rodovida reforça abordagens e testes de bafômetro em rodovias federais do Rio Grande do Sul, com foco na redução de acidentes fatais.

 Foto: Efetivo 7°BPM
Prisão Há 23 horas

Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Três Passos

A prisão foi feita durante ações do Plano Tático Operacional

 (Foto: Observador Regional)
Acidente Rural Há 1 dia

Trator cai em barranco e capota no interior de Erval Seco

Operador realizava serviço de roçada quando perdeu o controle do veículo; apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves.

 (Foto: Gilvano Genuino)
Trânsito Há 2 dias

Motociclista fica gravemente ferida em colisão com caminhão na BR-163, em Itapiranga

Mulher de 34 anos ficou presa às ferragens e foi encaminhada ao hospital após atendimento dos bombeiros

 (Foto: Brigada Militar)
Ação Policial Há 2 dias

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Frederico Westphalen

Suspeito de 31 anos foi abordado pela Força Tática e estava com revólver calibre .38 com numeração suprimida

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 34°
34° Sensação
2.71 km/h Vento
42% Umidade
100% (27.46mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
31° 16°
Domingo
31° 15°
Segunda
33° 18°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

CSCs ampliam uso de indicadores estratégicos pelo Board
Economia Há 2 minutos

Regis Dudena assume Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda
Tecnologia Há 18 minutos

Artguru lança ferramentas para melhorar vídeos e PDFs
Geral Há 18 minutos

Polícia Federal investiga fraude no INSS com falsos indígenas
Tecnologia Há 32 minutos

Brasil discute regulação da IA em meio a mercado de trilhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,28%
Euro
R$ 6,23 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 465,130,40 -5,45%
Ibovespa
183,471,80 pts -0.66%
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6939 (28/01/26)
10
26
27
55
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3599 (28/01/26)
01
04
06
07
08
09
11
12
13
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias