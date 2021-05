Debatedores apontam dificuldade de fiscalização no transporte interestadual

A Comissão de Viação e Transportes discutiu na sexta-feira (21) as regras do transporte interestadual de passageiros a partir de um projeto de lei que estabelece um marco regulatório para o setor. Alguns problemas apontados pelos participantes foram a falta de fiscalização, o transporte clandestino e a invasão do transporte interestadual sobre o transporte intermunicipal.