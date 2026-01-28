Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Três Passos

A prisão foi feita durante ações do Plano Tático Operacional

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Comunicação Social 7°BPM
28/01/2026 às 16h19
Foto: Efetivo 7°BPM

Na tarde desta terça-feira (27), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Três Passos.

A ação ocorreu durante atividades do Plano Tático Operacional, que intensifica o policiamento e as abordagens em pontos estratégicos da cidade. Durante a operação, os policiais abordaram o suspeito e realizaram buscas pessoais e no local.

Na ação, foi apreendido um revólver calibre 38. Também foram localizadas seis munições do mesmo calibre.
Além da arma, os policiais encontraram 49 porções de cocaína prontas para comercialização.

Um telefone celular foi apreendido e será analisado para auxiliar nas investigações. Ainda foi recolhida uma quantia em dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico de entorpecentes. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial. A Brigada Militar reforça que ações preventivas seguem sendo realizadas para combater a criminalidade na região.

