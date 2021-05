Ospa faz estreia mundial de obra de Carlos dos Santos e toca hit de Beethoven no sábado (29)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) promoverá um encontro inusitado no quarto concerto da Série Música de Câmara, dentro da temporada 2021, no próximo sábado (29/5). O repertório, focado em instrumentos de sopros e cordas, terá duas obras de tempos e estilos diferentes:Septeto em mi bemol maior, Op. 20, consagrada peça do alemão Ludwig Van Beethoven, eAntiquário, música inédita do jovem compositor brasileiro Carlos dos Santos. A Casa da Ospa ainda não receberá público presencial, mas o concerto terá transmissão gratuita e ao vivo pelocanal da orquestra no YouTubee pela plataforma#CulturaEmCasa.

A apresentação começará com um conjunto de seis músicos que, sob regência do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, executaráAntiquário, de Carlos dos Santos. Será a estreia mundial da obra, que mistura música popular e de concerto. E, para quem vai ouvi-la pela primeira vez, o compositor paulista deixa uma sugestão: "Ouça essa música como se estivesse observando os detalhes de uma construção antiga no meio de uma rua movimentada e barulhenta".

Com 30 anos, Carlos dos Santos tem sido reconhecido por suas composições nos últimos anos. Venceu vários concursos, entre eles o Festival Tinta Fresca, da Filarmônica de Minas Gerais, e o Prêmio Funarte de Composição Clássica. Atualmente é percussionista da Orquestra do Theatro São Pedro (Orthesp), em São Paulo.

A segunda parte do concerto será dedicada a Ludwig van Beethoven (1770-1827). Um pilar da música ocidental, o gênio alemão foi celebrado em todo o mundo em 2020, quando completaram-se os 250 anos de seu nascimento. Sete músicos da Ospa tocarãoSepteto em mi bemol maior, Op. 20, um dos trabalhos mais populares de Beethoven para grupos de câmara. Já na estreia pública, em 2 de abril de 1800, em Viena, a peça encantou a plateia com melodias leves inspiradas em gêneros musicais como o divertimento e a serenata. Tornou-se o maior hit do compositor enquanto estava vivo, a ponto de ofuscar seus trabalhos mais sérios.

“É uma obra fantástica na qual Beethoven coloca toda a sua maestria. Não lembro de ter sido tocada em Porto Alegre nas últimas décadas, provavelmente devido à formação pouco usual. Fico feliz que a Ospa apresente obras geniais da música de câmara como esta", comenta o músico Diego Grendene, que tocará clarinete no concerto de sábado.

Temporada 2021

A Ospa se apresenta todos os sábados, às 17h. Em função da pandemia de Covid-19, os primeiros concertos da temporada 2021 têm sido com grupos de câmara, que reúnem menos instrumentistas do que a orquestra completa. Também por este motivo, as apresentações na Sala de Concertos da Casa da Ospa ainda não receberam público presencial.

Ospa na TVE

Estreia da nova temporada do programa “Obra prima”, na TVE, apresenta o violinista chinês Yang Liu com a Ospa - Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa

A TVE exibirá na quinta-feira (27/5), às 22h3min, a estreia da nova temporada do programaObra prima. A cada episódio, o maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, apresenta e comenta um concerto ocorrido no Rio Grande do Sul. Desta vez seráConcerto em ré maior para violino, Op. 35, de Piotr Ilitch Tchaikovsky, eO pássaro de fogo, de Igor Stravinsky. A regência é Matté, e os solos são de Yang Liu, renomado violinista chinês. A reprise pode ser conferida na madrugada de domingo para segunda, à 0h30.

SERVIÇO

O quê:Quarto concerto da Série Música de Câmara – Temporada 2021

Quando:sábado (29/5), às 17h

Como assistir:ao vivo, gratuitamente, emyoutube.com/ospaRSe pela plataformaculturaemcasa.com.br



PROGRAMA

Carlos dos Santos (1990-)

• Antiquário

Regência:Evandro Matté

Sexteto:

Ange Bazzani | fagote

Érico Marques Cunha | oboé

Henrique Amado | flauta

José Milton Vieira | trombone

Nadabe Tomás | trompa

Rafael Figueredo | contrabaixo

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

• Septeto em mi bemol maior, Op. 20

I – Adagio – Allegro con brio

II – Adagio cantabile

III – Tempo di menuetto

IV – Tema con variazioni

V – Scherzo: Allegro molto e vivace

VI – Andante con moto alla marcia – presto

Septeto:

Ange Bazzani | fagote

Brigitta Calloni | violino

Diego Grendene | clarinete

Leonardo Bock | viola

Martina Ströher | violoncelo

Nadabe Tomás | trompa

Rafael Figueredo | contrabaixo