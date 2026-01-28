Quarta, 28 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Trator cai em barranco e capota no interior de Erval Seco

Operador realizava serviço de roçada quando perdeu o controle do veículo; apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
28/01/2026 às 08h33
Trator cai em barranco e capota no interior de Erval Seco
(Foto: Observador Regional)

No final da manhã desta terça-feira (27), um acidente envolvendo um trator agrícola foi registrado no interior do município de Erval Seco.

Conforme informações preliminares, o operador realizava um serviço de roçada em uma propriedade rural quando, por motivos ainda desconhecidos, o veículo caiu em um barranco de aproximadamente quatro metros de altura, vindo a capotar sobre uma estrada vicinal.

Apesar da gravidade do ocorrido, o condutor foi rapidamente socorrido e retirado debaixo do trator, sofrendo apenas ferimentos leves. As causas do acidente serão apuradas.

 

 

