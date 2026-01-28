Trator cai em barranco e capota no interior de Erval Seco

No final da manhã desta terça-feira (27), um acidente envolvendo um trator agrícola foi registrado no interior do município de Erval Seco.
Conforme informações preliminares, o operador realizava um serviço de roçada em uma propriedade rural quando, por motivos ainda desconhecidos, o veículo caiu em um barranco de aproximadamente quatro metros de altura, vindo a capotar sobre uma estrada vicinal.
Apesar da gravidade do ocorrido, o condutor foi rapidamente socorrido e retirado debaixo do trator, sofrendo apenas ferimentos leves. As causas do acidente serão apuradas.
