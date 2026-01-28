Trator cai em barranco e capota no interior de Erval Seco

No final da manhã desta terça-feira (27), um acidente envolvendo um trator agrícola foi registrado no interior do município de Erval Seco.

Conforme informações preliminares, o operador realizava um serviço de roçada em uma propriedade rural quando, por motivos ainda desconhecidos, o veículo caiu em um barranco de aproximadamente quatro metros de altura, vindo a capotar sobre uma estrada vicinal.

Apesar da gravidade do ocorrido, o condutor foi rapidamente socorrido e retirado debaixo do trator, sofrendo apenas ferimentos leves. As causas do acidente serão apuradas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.