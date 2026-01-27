Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Justiça de SC suspende lei que proibiu cotas raciais nas universidades

Pedido de suspensão feito pelo diretório estadual do PSOL

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/01/2026 às 17h38

A Justiça de Santa Catarina decidiu nesta terça-feira (27) suspender a lei estadual que proibiu a reserva de cotas raciais para ingresso de estudantes em instituições de ensino que recebem verbas públicas do estado.

A medida suspende a eficácia da Lei 19.722/2026, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) e sancionada pelo governador Jorginho Melo.

A norma permite a reserva de vagas somente para pessoas com deficiência, alunos oriundos de escolas públicas ou com base em critérios exclusivamente econômicos.

A decisão foi proferida pela desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta e atendeu ao pedido de suspensão feito pelo diretório estadual do PSOL.

A magistrada entendeu que a lei deve ser suspensa porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a constitucionalidade das ações afirmativas de cotas raciais nas universidades.

“A proibição legislativa genérica e desvinculada de avaliação concreta de necessidade ou adequação revela-se, ao menos em juízo de cognição sumária, dissonante da interpretação constitucional já consolidada”, disse a desembargadora.

O caso também foi parar no Supremo. Ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras entidades protocolaram ações de inconstitucionalidade contra a proibição de cotas no estado.

Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, relator dos processos, deu prazo de 48 horas para o governo de Santa Catarina se manifestar sobre a validade da lei.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Suposta reunião foi noticiado pela imprensa

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Moraes suspende benefícios de acordo que encerrou greve dos Correios

Correios pediu ao STF suspensão de cláusas do acordo firmado pelo TST

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

PF adia depoimentos de três investigados no inquérito do Banco Master

Defesas dos acusados informaram que não tiveram acesso aos autos
Justiça Há 8 horas

STF: André Mendonça mantém prisão do Careca do INSS

Antunes é acusado de envolvimento em descontos ilegais em benefícios

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 9 horas

Ato no Rio pede justiça pela morte de Thiago Menezes Flausino

Júri popular começa nesta terça-feira a julgar acusados do assassinato

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
0.65 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,035,41 +0,03%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias