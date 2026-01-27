Motociclista fica gravemente ferida em colisão com caminhão na BR-163, em Itapiranga

Um grave acidente de trânsito foi registrado ao meio-dia desta segunda-feira (26), por volta das 12h22min, na BR-163, na Linha Cordilheira, interior do município de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

A ocorrência, do tipo colisão entre motocicleta e caminhão, foi atendida por equipes do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, por meio da Organização de Bombeiros Militar (OBM) de Itapiranga, com o emprego das viaturas ABTR-104 e ASU-569.

No local, os socorristas encontraram a condutora de uma motocicleta Honda Biz, de 34 anos, presa pelo membro inferior aos degraus de acesso à cabine do caminhão. A vítima apresentava fratura exposta no joelho direito, hemorragia ativa, sangramento nasal, suspeita de hemorragia interna e fratura no punho esquerdo.

Foi realizado o atendimento pré-hospitalar e o desencarceramento da vítima. Após os procedimentos de estabilização e aplicação do protocolo de APH, a mulher foi conduzida ao Hospital Sagrada Família, com administração de oxigênio.

