Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Frederico Westphalen

Um homem de 31 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Frederico Westphalen. A ação foi realizada por policiais da Força Tática durante um policiamento de rotina no município, após a abordagem do suspeito.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, além de cinco munições do mesmo calibre. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

