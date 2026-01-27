Brigada Militar apreende medicamento controlado e perfumes em Iraí

Na noite desta segunda-feira (26/01), a Brigada Militar, durante a Operação de Divisas e Fronteiras, abordou um veículo Ford Fusion no município de Iraí. Durante a revista veicular, os policiais localizaram 30 ampolas de Tirzec, medicamento de uso controlado, transportadas de forma irregular, sem comprovação de origem legal ou a documentação sanitária exigida, configurando crime contra a legislação aduaneira e sanitária.

Além do medicamento, foram apreendidos 104 perfumes estrangeiros de marcas diversas, a quantia de R$ 1.679,00 em dinheiro e o próprio automóvel utilizado na ação. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Santo Ângelo para os procedimentos legais.

