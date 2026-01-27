Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar apreende medicamento controlado e perfumes em Iraí

Homem de 38 anos foi preso durante abordagem a veículo na Operação de Divisas e Fronteiras.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Brigada Militar
27/01/2026 às 09h32
Brigada Militar apreende medicamento controlado e perfumes em Iraí
(Foto: Brigada Militar)

Na noite desta segunda-feira (26/01), a Brigada Militar, durante a Operação de Divisas e Fronteiras, abordou um veículo Ford Fusion no município de Iraí. Durante a revista veicular, os policiais localizaram 30 ampolas de Tirzec, medicamento de uso controlado, transportadas de forma irregular, sem comprovação de origem legal ou a documentação sanitária exigida, configurando crime contra a legislação aduaneira e sanitária.

Além do medicamento, foram apreendidos 104 perfumes estrangeiros de marcas diversas, a quantia de R$ 1.679,00 em dinheiro e o próprio automóvel utilizado na ação. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Santo Ângelo para os procedimentos legais.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Gilvano Genuino)
Trânsito Há 9 horas

Motociclista fica gravemente ferida em colisão com caminhão na BR-163, em Itapiranga

Mulher de 34 anos ficou presa às ferragens e foi encaminhada ao hospital após atendimento dos bombeiros

 (Foto: Brigada Militar)
Ação Policial Há 10 horas

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Frederico Westphalen

Suspeito de 31 anos foi abordado pela Força Tática e estava com revólver calibre .38 com numeração suprimida

 (Foto: Reprodução / PN Notícias)
Acidente Rural Há 15 horas

Nonoaiense morre em acidente após explosão de pneu em propriedade rural

Homem de 43 anos manuseava pneu de carreta quando ocorreu o acidente em área rural a cerca de 40 quilômetros de Sorriso.

 (Foto: Gerada por IA)
Violência Há 1 dia

Idoso morre após ser espancado durante assalto na própria residência em Palmeira Das Missões

Vítima de 72 anos chegou a prestar depoimento no hospital, mas não resistiu aos ferimentos

 (Foto: Fábio Marangon)
Trânsito Há 2 dias

Homem morre após capotar carro em Cruz Alta

A vítima foi identificada como Érico Ribeiro Salles, de 61 anos.

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
0.65 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,035,41 +0,03%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias