Nonoaiense morre em acidente após explosão de pneu em propriedade rural

Um homem identificado como Alcir Joelson Wandscheer, de 43 anos, natural de Nonoai, morreu na manhã desta segunda-feira (26) após a explosão de um pneu em uma propriedade rural localizada a cerca de 40 quilômetros de Sorriso, no sentido de Ipiranga do Norte, nas proximidades da Comunidade Tropical.
De acordo com as informações apuradas, Alcir manuseava o pneu de uma carreta no momento do acidente. Com a força da explosão, ele sofreu ferimentos graves na região da cabeça e morreu ainda no local.
O Corpo de Bombeiros de Sorriso foi acionado, mas ao chegar à propriedade apenas constatou o óbito. Conforme relatado pela enfermeira Bruna Vitória, a vítima apresentava lesões incompatíveis com a vida. Durante a análise do local, foi observado material encefálico no teto do barracão, evidenciando a intensidade da explosão.
Ainda segundo informações, outra pessoa que estava próxima ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico por uma equipe da própria fazenda. Um terceiro homem entrou em estado de choque, mas recusou atendimento médico.
Alcir Joelson Wandscheer trabalhava como safrista.
A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia no local e no corpo.
