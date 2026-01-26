Idoso morre após ser espancado durante assalto na própria residência em Palmeira Das Missões

Morreu na tarde deste domingo, 25, no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, o idoso de 72 anos espancado após um assalto na própria residência localizada na BR-158. Ele chegou consciente e prestou depoimento, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Segundo a Brigada Militar, uma guarnição de serviço do 39º BPM foi acionada para atender uma ocorrência no hospital, onde o idoso deu entrada com sinais de violência.

Os policiais entraram em contato com o neto da vítima, que relatou ter ido até a residência do avô na manhã deste domingo, quando o encontrou amarrado no banheiro e com evidentes lesões pelo corpo.

Conforme relato da própria vítima, o crime ocorreu durante a noite de sábado, 24, quando homens invadiram a residência, o renderam, amarraram e agrediram, fugindo com uma televisão do local. O idoso informou não ter reconhecido os autores.

