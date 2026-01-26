Noite de susto em Guaíba termina com prisão de “lobisomem” improvisado

Por volta das 21h deste domingo (25), um homem foi preso no bairro Santa Rita, em Guaíba, após provocar medo em moradores da região ao circular fantasiado de cachorro e se apresentar como o suposto “lobisomem” que recentemente esteve envolvido em uma ocorrência policial no município de Sentinela do Sul, no Rio Grande do Sul.

Segundo relatos de moradores, o indivíduo teria assustado crianças e pessoas idosas ao pular muros e portões das residências, além de uivar e imitar sons de um cão. As ações teriam ocorrido entre as 23h e as 3h da madrugada anterior.

A prisão foi realizada em frente ao supermercado Atual, onde o homem foi abordado pelas autoridades.